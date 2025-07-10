Ліга Європи

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після гри з Ільвесом.

Півзахисник донецького Шахтаря Педріньйо да Сілва прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі першого відбіркового раунду кваліфікації Ліги Європи проти фінського Ільвеса (6:0).

"Безперечно зараз зашкалюють неймовірні емоції, навіть складно підібрати слова. Я пишаюсь тим, яку ментальність виявила команда, а також бажання відстоювати потрібний результат. Команда не зупинялася, про що говорять останні хвилини, де ми змогли забити кілька голів.

Містер Арда завжди включений у гру усі 90 хвилин. Він повністю зосереджений у тому, що відбувається на полі. Як у роздягальні в перерві, так і перед матчем він доніс до нас потрібний меседж, що 1:0 або 2:0 ніколи не повинні бути для нас достатнім рахунком. Тренер вимагає повної інтенсивності та самовіддачі. Думаю, ми змогли задовольнити його задуми, не лише за рахунком, а загалом, як складався матч і як нам вдалося нав'язати свою гру.

Звичайно, це важливий момент для мене, що я зміг забити. Незважаючи на це, я завжди ставлю на перше місце командні цілі, і якщо команда впевнено виграє без моїх гольових дій, я буду повністю задоволений. Я завжди намагаюся знайти свій момент, і я радий, що сьогодні мені вдалося ними скористатися.

Звичайно я радий за Аліссона — він провів неймовірний матч. Можливо, у нас залишилася та хімія, яка була в Бразилії. Я впевнений, що це лише початок, і на дистанції він принесе ще багато користі нашій команді.

Містер привітав нас із перемогою, а також зазначив, наскільки складно забити шість м'ячів в одному окремому матчі. Відзначив нашу старанність та самовіддачу, піднявши наш настрій, який і так був на висоті", — сказав Педріньйо в ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, матч-відповідь Ільвес — Шахтар відбудеться за тиждень, 17 липня.