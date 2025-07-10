Україна

Бразильський захисник знову захищатиме кольори "гірників".

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна перед матчем кваліфікації Ліги Європи проти Ільвеса підтвердив, що захисник Марлон знову став гравцем "гірників".

"Поки нам ніхто не потрібен. Сьогодні до нас приєднався Марлон — у нього було велике бажання повернутися назад, футболіст досвідчений, за якого ми заплатили великі гроші, і він сам прийняв рішення повернутися. Тому сьогодні отримали, я вважаю, ще одне серйозне підсилення в центрі захисту", — сказав Срна в ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, 29-річний бразилець виступав за Шахтар з 2021 по 2022 рік, після чого віддавався в оренду Монці та Флуміненсе. Потім він грав за Лос-Анджелес в МЛС.

У складі "гірників" Марлон провів 22 матчі без результативних дій.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар – Ільвес.