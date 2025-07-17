Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1-го раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють фінський Ільвес та донецький Шахтар.

Фінський Ільвес та донецький Шахтар зіграють матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА на тлі перемоги "гірників" у першій грі (6:0).

Йоонас Рантанен, у порівнянні з тим матчем, використав із перших хвилин Міеттунена та Кумпу в трійці центральних захисників, толі як Асперген та Улунду гратимуть у центрі поля, а Канга та Гютенен розташуються в атаці.

Арда Туран, у свою чергу, залучив Вінісіуса, Грама та Азарові до оновленого захисту, тоді як Педріньйо да Сілва та Очеретько гратимуть у центрі поля, а Егіналду, Траоре та Невертон утворять новий трикутник атаки.

Ільвес: Віртанен — Мяенпяя, Міеттунен, Кумпу — Валліус, Асперген, Попович, Улунду — Канга, Гютенен, Стьопін.

Запасні: Кркалич, Вяйрюнен, Рале, Вяйсянен, Ветелі, Ріскі, Седербек, Юккола, Тійтінен, Мойсіо, Акіньємі.



Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Грам, Азарові — Педріньйо да Сілва, Бондаренко, Очеретько — Егіналду, Траоре, Невертон.