Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1-го раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють фінський Ільвес та донецький Шахтар.
Лассіна Траоре, фото ФК Шахтар Донецьк
17 липня 2025, 18:06
Фінський Ільвес та донецький Шахтар зіграють матч-відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА на тлі перемоги "гірників" у першій грі (6:0).
Йоонас Рантанен, у порівнянні з тим матчем, використав із перших хвилин Міеттунена та Кумпу в трійці центральних захисників, толі як Асперген та Улунду гратимуть у центрі поля, а Канга та Гютенен розташуються в атаці.
Арда Туран, у свою чергу, залучив Вінісіуса, Грама та Азарові до оновленого захисту, тоді як Педріньйо да Сілва та Очеретько гратимуть у центрі поля, а Егіналду, Траоре та Невертон утворять новий трикутник атаки.
Ільвес: Віртанен — Мяенпяя, Міеттунен, Кумпу — Валліус, Асперген, Попович, Улунду — Канга, Гютенен, Стьопін.
Запасні: Кркалич, Вяйрюнен, Рале, Вяйсянен, Ветелі, Ріскі, Седербек, Юккола, Тійтінен, Мойсіо, Акіньємі.
Запасні: Фесюн, Марлон, Швед, Судаков, Кевін, Гочолеішвілі, Педріньйо Азеведо, Еліас, Матвієнко, Конопля, Назарина, Аліссон.
Шахтар: Різник — Вінісіус, Бондар, Грам, Азарові — Педріньйо да Сілва, Бондаренко, Очеретько — Егіналду, Траоре, Невертон.
Гра Ільвес — Шахтар почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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