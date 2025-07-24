Ліга Європи

Оркун Кекчю поділився очікуваннями від старту команди у Лізі Європи.

Півзахисник турецького Бешикташа Оркун Кекчю прокоментував майбутній перший матч другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти донецького Шахтаря.

"На нас чекає важкий матч. Шахтар – сильна команда. Їхній тренер — Арда Туран. Ми знаємо, як грають його команди. Буде гарна атмосфера і хороший матч.

Ми з нетерпінням чекаємо на наших уболівальників на матчі. Ми добре підготувалися. Ми хочемо отримати хороший результат.

Ми також сподіваємося підійти до наступного матчу з перевагою. Не можу дочекатися матчу. Я вірю, що наші вболівальники прийдуть і заповнять стадіон", — наводить слова Кекчу прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Бешикташ – Шахтар відбудеться сьогодні, 24 липня, о 21:00 за Києвом. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу.