Ліга Європи

Півзахисник Шахтаря поділився емоціями після яскравої перемоги в першому матчі Ліги Європи.

Півзахисник донецького Шахтаря Кевін прокоментував перемогу своєї команди над турецьким Бешикташем (4:2) у першому матчі раунду плей-оф Ліги Європи. Бразилець оформив дубль, допомігши гірникам зробити важливий крок на шляху до наступного етапу.

"Нам вдалося добре попрацювати над тим, що було заплановано протягом тижня. Так, змогли вийти переможцями, але це ще не кінець, а перша частина. Наполегливо працюватимемо, щоб у другій грі знову перемогти", — зазначив Кевін.

Футболіст також поділився емоціями від власного виступу:

"Дуже приємно допомогти команді двома голами! Я обіцяв за день до матчу, що забʼю три — залишився винен один гол, тож у наступній грі мушу забити ще, щоб закрити борг."

Після забитих м’ячів Кевін емоційно реагував на трибуни, де переважали фанати Бешикташа:

"Думаю, через те, що ми на їхньому стадіоні, немає де святкувати. Немає нічого спільного з уболівальниками — це момент, коли футболіст забиває гол і має ним насолодитися. Це частина матчу, кожен гравець має святкувати, і я святкував перед їхніми фанатами."

Також півзахисник прокоментував невелику сутичку, яка виникла після фінального свистка:

"Це просто… Там був один момент, який я не зміг завершити. Я теж не бачив, що сталося, упав від болю. Але нічого серйозного не сталося, це неважливо."

Кевін відзначив чітку тактичну підготовку від головного тренера Арди Турана:

"Ми ретельно вивчили суперника, було помітно, що ми мало помилялися і користувалися своїми нагодами. Вважаю, наступного тижня ще матимемо шанси. І ми будемо прагнути ще однієї перемоги — не триматимемося за результат, а підемо далі."

Щодо другої гри, футболіст упевнений у силах команди:

"Гадаю, ми можемо ускладнити гру, якщо захочемо, зможемо повторити сьогоднішню й перемогти. Звісно, буде непростий поєдинок, але й матч має свою історію. Вважаю, ми цілком здатні знову перемогти", — сказав Кевін.

Дивитися відео голів та огляд матчу Бешикташ — Шахтар ви можете на Football.ua.