Ліга Європи

Грецький клуб вилетів із Ліги чемпіонів і чекає на суперника в наступному раунді ЛЄ.

Панатінаїкос стане суперником переможця переможця пари Шахтар – Бешикташ у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Грецький клуб завершив свої виступи в Лізі чемпіонів після нічиєї 1:1 з Рейнджерс у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду. Оскільки перша гра завершилася поразкою Панатінаїкоса з рахунком 0:2, команда вилетіла з турніру і опустилася до Ліги Європи.

У ЛЄ суперником Панатінаїкоса стане Шахтар або Бешикташ. Турецький клуб поступився у першому домашньому матч із рахунком 2:4, а матч-відповідь відбудеться 31 липня о 21:00 — його номінальним господарем буде український клуб.

Перша зустріч із Панатінаїкосом запланований 7 серпня, матч-відповідь — 14 серпня.