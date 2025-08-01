Ліга Європи

Коментар нападника Шахтаря після перемоги над турками.

Нападник Шахтаря Кауан Еліас розповів про перемогу в матчі-відповіді з Бешикташем (2:0) у другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА

"Команда викладалася на максимум до фінального свистка. Приємно було бачити ту зіграність і синергію, яку демонстрували на полі з бажанням здобути звитягу. Найголовніше – порадували вболівальників важливим результатом.

Гол? Вийшла справді гарна взаємодія: я просто опинився в потрібному місці в потрібний час після того, як Тобіас на фланзі створив справжнє мистецтво – інакше й не скажеш. Звісно, я був дуже радий відзначитися в такий відповідальний та важливий момент для нас, а святкування було проявом емоцій.

Бешикташ – дуже кваліфікований суперник, який уміє працювати з м’ячем. Ми мали нагоду переконатися в цьому, коли вони створили кілька небезпечних моментів. У складі команди якісні виконавці, але я радий, що нам вдалося нейтралізувати їхні сильні сторони.

Дуже радий, що нас прийняли справді як удома. Було багато українських уболівальників, і виїзні фанати сьогодні теж були гучними. Як відомо, футбол – це гра емоцій, і ми граємо заради вболівальників, тож приємно, що вони зуміли нас надихнути, а ми подарували їм хорошу гру", — сказав Еліас.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Бешикташ у рамках другого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА-2025/26.