Украина

Football.ua вспоминает, как Шахтер и Динамо играли между собой в Суперкубке Украины.

Суперкубок Украины зачастую ассоциируется у болельщиков с противостоянием Шахтера и Динамо. По большому счету, так оно и есть, ведь лишь 4 из 15 розыгрышей обошлись без одной из этих команд.

Если учитывать личные противостояния только в рамках Суперкубка, то Динамо лидирует – 7:4, но каждая из команд выигрывала трофей, по восемь раз. Разница мячей также немного лучше у киевлян – 14:12.

Суперкубок Украины — 2004.

10.07.04

Динамо — Шахтер 1:1 (6:5 — пен.)

Голы: Гусев, 21 — Левандовски, 76

История турнира берет начало не так давно. Первый розыгрыш состоялся в 2004 году. Открыл счет голам в Суперкубке динамовец Олег Гусев.

Первый в истории матч Суперкубка остался одним из самых памятных. Команды выдали ударную серию пенальти, где решающий гол забил Александр Шовковский. Интересно, что голкипер пошел бить не последним, а десятым по счету. Не бил 11-метровый Сергей Федоров.

К слову, бывший тренер киевлян Александр Хацкевич также принял участие в матче, и свой пенальти не реализовал.

Суперкубок Украины-2005

09.07.05

Динамо — Шахтер 1:1 (3:4 — пен.)

Голы: Белькевич, 32 — Элано, 5

Год спустя. Вновь Одесса, вновь серия пенальти. На этот раз верх взяли дончане. На быстрый гол Элано киевляне ответили голом Валентина Белькевича.

Серия пенальти на этот раз была в два раза короче. Шацких и Срна свои удары не реализовали, но "горянки" больше не промахивались, а вот Динамо подвел Саблич.

Суперкубок Украины-2006

16.07.06

Динамо — Шахтер 2:0

Голы: Маркович, 10, Милевский, 88

Сезон 2006/2007 выдался для Динамо достаточно успешным. Киевляне оформили трэбл. Начало было положено в Суперкубке, где Марьян Маркович и Артем Милевский не оставили шансов Шахтеру.

Суперкубок Украины-2007

10.06.07

Динамо - Шахтер 2:2 (4:2 — пен.)

Голы: Михалик, 26,30 — Гладкий, 14, Ткаченко, 55

Один из самых странных матчей в рамках Суперкубка. Команды выставили резервные составы, а судил ту встречу голландский арбитр Питер Винк.

На голы будущего динамовца Гладкого и игрока запаса Ткаченко, Динамо ответило дублем Тараса Михалика, что также весьма неординарное событие.

В той встрече Демьяненко дал шанс Лысенко, Дедечко, Мандзюку, Олейнику, Морозюку и молодежь не сплоховала.

В серии пенальти у киевлян неточен был лишь Алиев, тогда как Шахтер подвели Брандао и Жадсон. Суперкубок второй год подряд едет в Киев.

Суперкубок Украины-2008

15.07.08

Шахтер - Динамо 1:1 (5:3 — пен.)

Голы: Чигринский, 38 — Милевский, 6

Впервые Суперкубок решили проводить за пределами Одессы. Встреча состоялась на стадионе Ворскла имени Бутовского.

Сценарий матча до боли знаком. Команды обменялись голами и выявили победителя в серии пенальти. На этот раз Шахтер подготовился лучше и вообще не промахивался, а вот у Динамо не забил Диакате.

Судил тот матч именитый рефери из Германии — Вольфганг Штарк. В целом, немец удержал нити игры в своих руках и показал всего три желтые карточки.

Суперкубок Украины-2011

05.07.11

Шахтер — Динамо 1:3

Голы: Фернандиньо, 14 — Гусев, 5 (пенальти), Диакате, 32, Милевский, 83

Три года команды не встречались в Суперкубке, пока судьба вновь не свела Шахтер и Динамо в Полтаве.

Составы команд уже приняли более привычный для сегодняшнего времени вид. У Динамо играл Андрей Ярмоленко, а в составе Шахтера были супер-бразильцы — Фернандиньо, Дуглас Коста, Виллиан.

Впрочем, это не особо помогло подопечным Луческу. Динамо одержало уверенную победу в два гола. В очередной раз отличился Артем Милевский, который продолжает оставаться одним из лучших бомбардиров турнира с 3 голами.

Суперкубок Украины-2014

22.07.14

Шахтер — Динамо 2:0

Голы: Гладкий, 75, Марлос, 90+3

Вновь команды не встречались в Суперкубке три года. Всему виной неудачи киевлян, у руля которых стоял Олег Блохин. С приходом Сергея Реброва ситуация изменилась, но вот с Суперкубком пришлось подождать.

В 2014 году Шахтер одержал победу в два гола, дожав соперника в конце встречи. Вновь отличился Гладкий, ударно начал выступления Марлос, без которого сложно представить нынешний Шахтер.

Суперкубок Украины-2015

14.07.15

Динамо — Шахтер 0:2

Голы: Срна 90+2 (пенальти), Бернард, 90+4

Один из самых скандальных розыгрышей Суперкубка в истории. Если в первом тайме команды кое-как играли в футбол, то затем Анатолий Жабченко не стал скупиться на карточки.

Удаление Рыбалки в дебюте второго тайма приблизило Динамо к поражению. Ждать пришлось до компенсированного времени, когда арбитр указал на точку и удалил Шовковского. На ворота встал Драгович, что никак не смутило Дарио Срну.

А еще этот матч явил миру Виктора Коваленко. Молодой игрок двумя минутами позже отдал ассист на Бернарда.

Суперкубок Украины-2016

16.07.16

Шахтер — Динамо 1:1 (пен. — 3:4)

Голы: Фред, 58 — Вида, 80

В четвертый раз в истории команды сыграли со счетом 1:1 и решали судьбу трофея в серии пенальти. Победу отпраздновали подопечные Реброва, для которого этот трофей стал последним в качестве тренера Динамо.

В целом, киевлянам серии пенальти давались лучше: лишь однажды Динамо уступило в лотерее.

Суперкубок Украины-2017

15.07.17

Шахтер — Динамо 2:0

Голы: Факундо Феррейра, 8, 56

Спустя год после досадного проигрыша в серии 11-метровых ударов "горняки" смогли вновь поднять данный трофей над головой.

Случилось это главным образом благодаря острой игре теперь уже экс-форварда дончан Факундо Феррейры, который отличился в воротах Динамо дублем. Несмотря на удаление Тараса Степаненко на 80 минуте матча, команде Паулу Фонсеки удалось не пропустить и завершить поединок с комфортным преимуществом в два мяча.

Суперкубок Украины-2018

21.07.18

Шахтер — Динамо 0:1

Гол: Буяльский, 18.

В 2018 году команды Александра Хацкевича и Паулу Фонсеки вновь сошлись в матче за Суперкубок, но в этот раз сильнее оказались уже киевляне.

"Горняки" мощно начали и дважды попали в перекладину ворот киевлян, однако счет на 18-й минуте открыл полузащитник Динамо Виталий Буяльский. Оставшееся время команды провели в равной борьбе, но Шахтеру так и не удалось отыграться. Таким образом, спустя год "бело-синие" вернули трофей в свое владение.



Суперкубок Украины-2019

28.07.19

Динамо — Шахтер 2:1

Голы: Бурда, 80, Гармаш, 83 – Алан Патрик, 45+3

Спустя год на поле одесского стадиона Черноморец Шахтер вывел уже новый тренер – Луиш Каштру. Португальский наставник был близок к тому, чтобы взять реванш у киевлян за прошлогоднее поражение. Алан Патрик вывел "оранжево-черных" вперед в конце первого тайма после подачи с углового. "Горняки" могли увеличивать счет во втором тайме, но на исходе поединка упустили свое преимущество.

На 80-й минуте Никита Бурда замкнул головой подачу с углового, а еще спустя несколько минут Денис Гармаш вывел Динамо вперед эффектным голом и принес своей команде победу.



Таким образом, Динамо подходит к очередному матчу в Суперкубке Украины в статусе действующего обладателя трофея. Шахтер к поединку все так же готовит Каштру, но вот во главе самих киевлян теперь находится Мирча Луческу, который неоднократно противостоял им, в том числе и в играх за Суперкубок.

Матч Шахтер – Динамо состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 25 августа, и начнется в 21:00.