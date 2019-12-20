Украина

Президент УПЛ собирается довести дело до конца.

Томас Гримм собирается урегулировать вопрос с единым пулом до февраля, когда начнется вторая часть чемпионата Украины.

"Единый пул мы создали, но, к сожалению, не имели возможности убедить все клубы, хоть и было решение управляющих сборов. Получается, пять клубов — вне пула, что является ситуацией, которая неудовлетворительна для всех: и клубов в пуле, и тех, что вне его.

За дни переговоров я узнал, что есть некоторые правовые коллизии, а есть реальность. Мы можем решить эти вопросы посредством переговоров, но, возможно, это будет рассматриваться в Лозанне. Перед применением дисциплинарных санкций нужно подтверждение клубов для того, чтобы это решение было принято.

Не было возможным получить поддержку всех клубов, чтобы решить вопрос в международном суде. Есть пять клубов, которые на мой взгляд, используют наши права, не давая никакой финансовой компенсации. Мы в процессе того, чтобы найти компромиссное решение.

Мы предлагаем клубам, которые не входят в телепул, получить лицензию УПЛ, чтобы пользоваться этими правами более или менее юридически законно. Надеемся, что у нам удастся успешно закрыть этот вопрос. Хотелось бы, чтобы это произошло до начала второй части чемпионата в феврале", — сказал Томас Гримм.

Напомним, что нынешний президент УПЛ не собирается баллотироваться на второй срок.

Football.ua