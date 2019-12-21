Ожидается, что слушание состоится не позднее 19 января.
АРТЕМ БЕСЕДИН, ФОТО ФК ДИНАМО
21 декабря 2019, 22:28
Артем Беседин не прошел допинг-тест и отстранен от футбола, сообщалось ранее.
Канал Футбол 1 сообщил, что в ближайшее время будет назначена дата слушания дела Беседина. Ожидается, что рассмотрение состоится не позднее 19 января.
Ранее Динамо выступило с официальным заявлением по поводу Беседина.
Беседин провел 13 матчей в текущем сезоне в украинской Премьер-лиге: на его счету восемь голов.
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