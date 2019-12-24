Украина

Киевский клуб не собирается подписывать футболиста сборной Украины.

Киевское Динамо посредством официального сайта опровергло слухи об интересе к полузащитнику Зари и сборной Украины Дмитрию Иванисене.

В нынешнем сезоне Дмитрий провел 24 матча за луганчан и отметился одним голом. Это позволило ему получить вызов в сборную Украины и дебютировать в матче с Эстонией. Контракт Иванисени с Зарей рассчитан до лета 2021 года.

Ранее 25-летний Иванисеня выступал за Шахтер-3, Мариуполь и Динамо Тбилиси.

В отличие от Иванисени, Динамо интересуют собственные игроки, выступающие за Зарю на правах аренды. Нападающий Назарий Русин уже вернулся в киевский клуб, а защитник Александр Тымчик и полузащитник Богдан Леднев сделают это летом.