Киевский клуб не собирается подписывать футболиста сборной Украины.
Дмитрий Иванисеня, ФК Заря
24 декабря 2019, 01:16
Киевское Динамо посредством официального сайта опровергло слухи об интересе к полузащитнику Зари и сборной Украины Дмитрию Иванисене.
В нынешнем сезоне Дмитрий провел 24 матча за луганчан и отметился одним голом. Это позволило ему получить вызов в сборную Украины и дебютировать в матче с Эстонией. Контракт Иванисени с Зарей рассчитан до лета 2021 года.
Ранее 25-летний Иванисеня выступал за Шахтер-3, Мариуполь и Динамо Тбилиси.
В отличие от Иванисени, Динамо интересуют собственные игроки, выступающие за Зарю на правах аренды. Нападающий Назарий Русин уже вернулся в киевский клуб, а защитник Александр Тымчик и полузащитник Богдан Леднев сделают это летом.