Украина

Football.ua вспоминает, чего ожидал от нового года, и что в итоге сбылось.

Совсем немного осталось ждать, когда 2019-й останется в истории, а на его место придет 2020-й. Многими событиями был переполнен этот год, но мы решили вспомнить — а что же, собственно, мы от него вообще ждали?

Утром, 1 января 2019 года, Football.ua опубликовал свой список самых ожидаемых событий следующих 365 дней. Предлагаем вспомнить тот список и посмотреть, что из него сбылось, а чего мы так и не дождались.

- Евгений Коноплянка покинет Шальке.

Этого перехода пришлось ждать аж до сентября. Именно тогда Шахтер, вполне неожиданно, объявил о подписании футболиста сборной Украины. Даже тогда, 2 сентября, этот трансфер несколько шокировал, а год назад о таком варианте даже не думали. Коноплянку все ждали в Турции, где его очень хотели видеть Галатасарай и Фенербахче.

Вердикт: дождались

- Победа в Лиге чемпионов достанется клубу, который ни разу не выигрывал турнир.

Сразу семь клубов, которые никогда не побеждали в ЛЧ, на момент написания статьи год назад еще претендовали на триумф. Шальке, Манчестер Сити, Атлетико, ПСЖ, Лион, Рома, а ближе всех был Тоттенхэм.

"Шпоры" дошли до финала, но все же уступили там Ливерпулю, который и был явным фаворитом решающего матча. А "красные", как известно, далеко не первый раз выиграли "ушастого".

Вердикт: не дождались

- Руслан Малиновский перейдет в топ-чемпионат.

Год назад все ждали Руслана Малиновского в Италии уже в январе. Но трансфер в Рому или Милан, о которых тогда много и часто говорили, так и не состоялся. Тем не менее, в Серии А все же смогли лицезреть талант украинца.

Аталанта долго вела переговоры с Генком, несколько раз казалось, что переход сорвался, но нет — Малиновский таки стал игроком клуба.

Вердикт: дождались

- Александрия завоюет бронзу УПЛ.

Александрия провела очень сильную первую половину прошлого сезона и отставала от второго места всего на два очка. Самые оптимистичные фанаты задумывались о второй строчке таблицы, но все же и бронза для Александрии не выглядела, как уже достигнутая цель.

Во второй половине сезона команда Шарана предсказуемо сдала, а концовку так и вовсе провалила, но все же третью строчку таблицы сохранила. Дебютные медали чемпионата, а с ними и дебютный групповой этап Лиги Европы.

Вердикт: дождались

- Ла Лигу выиграет не Реал и не Барселона.

Кто имел шансы в этом году оставить не у дел Барселону и Реал? Атлетико и Севилья. Смогли они это сделать? Нет.

Кстати, в 2020 году уже, наверное, не ожидается нарушение гегемонии двух грандов.

Вердикт: не дождались

- Украина выйдет на Евро-2020.

Наша национальная сборная под руководством Андрея Шевченко отлично показала себя в матчах Лиги наций, а потому рассчитывать на выход на Евро можно было смело. Но то, как "сине-желтые" это сделали, удивило всех. Команда добыла нужный результат, показывая при этом интересную игру.

Вердикт: дождались

- Виктор Цыганков пополнит ряды топ-клуба.

Молодой вингер Динамо был одним из троицы украинских сборников, которого мы ожидали увидеть в другом клубе, но оказался единственным, кто так и не сменил прописку. В Динамо не стали отпускать игрока, но, возможно, прямых предложений по Цыганкову у клуба и не было. Тем не менее, совсем недавно вновь миру предстал слух о том, что Виктор заинтересовал мадридский Реал. А что? Все может быть, разве в переход Лунина все верили?

Вердикт: не дождались

- Боруссия Дортмунд прервет гегемонию Баварии.

Дортмундский коллектив больше половины сезона лидировал в турнирной таблице, но после 27-го тура, когда потерял первую строчку и на неё не возвращался. Всего два балла отделили "шмелей" от мюнхенского гранда, который все же в очередной раз добыл серебряную слатницу.

Стоит отметить, что в нынешнем чемпионате у Бавария дела идут не очень хорошо, а потому мы вновь можем ожидать прерывания их гегемонии.

Вердикт: не дождались

- Шахтер и Динамо дойдут как можно дальше в Лиге Европы.

Донецкий и киевский клуб на момент написания прошлогодней статьи уже знали своих соперников по 1/16 финала Лиги Европы. Шахтер Айнтрахт пройти не сумел и вылетел уже в первом раунде, а Динамо, обыграв по сумме двух матчей Олимпиакос, в следующем раунде получило в свои ворота целый мешок голов от будущего триумфатора турнира.

Вердикт: не дождались

- Исмаили примет украинское гражданство.

В конце 2018 года позиция левого защитника в сборной Украины выглядела одной из самых слабых, а потому многие заговорили о натурализации еще одного бразильца. Исмаили — один из лучших игроков УПЛ, а в прошлом сезоне и вовсе был просто невероятен.

Но, в 2019 году на месте левого защитника в сборной Украины засеяла звездочка по имени Виталий Миколенко, которая показывала невероятно зрелую игру и не вызывала никаких вопросов. Более того, подменить игрока Динамо может также раскрывшийся с новой стороны Эдуард Соболь. На данный момент сборная Украины не нуждается в натурализации Исмаили.

Вердикт: не дождались

- Месси вернет себе Золотой Мяч

Когда Александр Пузик писал этот пункт в прошлогоднем материале, он явно что-то знал. Месси провел шикарный с индивидуальной точки зрения сезон, но все же победа в борьбе за Золотой мяч ему далась со скрипом — Вирджил ван Дейк отстал всего на несколько очков.

Вердикт: дождались

- Металлист и Днепр вернутся в УПЛ.

В прошлом розыгрыше Первой Лиги Днепр-1 и Металлист 1925 были лидерами, но харьковчане все же не сумели продержаться всю дистанцию. Если днепровский клуб уверенно выиграл чемпионат и напрямую попал в УПЛ, то Металлист 1925 даже не участвовал в плей-офф, уступив это место Волыни и Колосу.

Вердикт: дождались не полностью

- У Динамо будет новый тренер.

Александр Хацкевич не выглядел тем тренером, с которым Динамо сможет показывать себя с наилучшей стороны ни в чемпионате, ни в еврокубках. После прошлого сезона его все же оставили у руля, но не надолго. Вылет из Лиги чемпионов от Брюгге белорусскому специалисту не простили и назначили вместо него нового наставника.

Мало кто ждал у руля Динамо Алексея Михайличенко, но именно он и стал тем самым новым главным тренером киевлян.

Вердикт: дождались, но не того

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