Украина

Мариуполь вынужден искать форварда ввиду травматичности Руслана Фомина.

Первый вице-президент Мариуполя Андрей Санин рассказал о довольно амбициозных целях команды на сезон.

"У нас есть две задачи. Задача-минимум — команда должна быть в первой шестерке. По итогам первой половины сезона она выполнена. Но есть задача-максимум — это третье место. Здесь мы пока не дотягиваем".

Ввиду серьезных целей приазовцам стоит ожидать усиления состава, поэтому команда находится в поиске форварда.

"На сегодняшний момент у нас есть одна проблемная позиция — это центральный форвард. Руслана Фомина, к сожалению, преследуют травмы. Поэтому мы должны эту позицию укрепить и сейчас мы работаем над этим. Думаю, скоро вы обо всем узнаете.

По другим позициям у нас команда достаточно сбалансирована. Есть здоровая конкуренция. Причем она создана молодыми игроками. У нас очень интересный сплав получается. Мы делаем акцент на молодежь, но есть опытные ребята, которые "цементируют" команду, придают ей баланс", — приводит слова Санина официальный сайт Мариуполя.

Напомним, что призовцы ушли на зимний перерыв в первой шестерке благодаря непростой победе над Олимпиком.