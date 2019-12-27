Мариуполь вынужден искать форварда ввиду травматичности Руслана Фомина.
АНДРЕЙ САНИН, ФОТО ФК МАРИУПОЛЬ
27 декабря 2019, 11:45
Первый вице-президент Мариуполя Андрей Санин рассказал о довольно амбициозных целях команды на сезон.
"У нас есть две задачи. Задача-минимум — команда должна быть в первой шестерке. По итогам первой половины сезона она выполнена. Но есть задача-максимум — это третье место. Здесь мы пока не дотягиваем".
Ввиду серьезных целей приазовцам стоит ожидать усиления состава, поэтому команда находится в поиске форварда.
"На сегодняшний момент у нас есть одна проблемная позиция — это центральный форвард. Руслана Фомина, к сожалению, преследуют травмы. Поэтому мы должны эту позицию укрепить и сейчас мы работаем над этим. Думаю, скоро вы обо всем узнаете.
По другим позициям у нас команда достаточно сбалансирована. Есть здоровая конкуренция. Причем она создана молодыми игроками. У нас очень интересный сплав получается. Мы делаем акцент на молодежь, но есть опытные ребята, которые "цементируют" команду, придают ей баланс", — приводит слова Санина официальный сайт Мариуполя.
Напомним, что призовцы ушли на зимний перерыв в первой шестерке благодаря непростой победе над Олимпиком.