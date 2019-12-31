Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко стал автором лучшего гола своей команды в 2019 году по версии болельщиков.

В матче 1/8 финала Кубка Украины против киевского Динамо украинец сравнял счет в компенсированное время второго тайма.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🔥 Дамы и господа, лучший гол «Шахтера» в 2019 году по версии болельщиков! ⚽ ⠀ 🚨 @tarasstepanenko 🆚 «Динамо» на НСК «Олимпийский» ⚡ ⠀ 🔥 Ladies and gentlemen, here is #Shakhtar’s best goal in 2019 according to fans! ⚽ ⠀ 🚨 @tarasstepanenko 🆚 Dynamo at the NSC Olimpiyskiy ⚡ ⠀ 🔥 Пані та панове, найкращий гол «Шахтаря» #2019 року за версією вболівальників! ⚽ ⠀ 🚨 @tarasstepanenko 🆚 «Динамо» на НСК «Олімпійський» ⚡

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

 

Хоть этот гол не помог "горнякам" пройти в следующий этап турнира, менее важным для команды Луиша Каштру он от этого не стал.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в FacebookInstagram и Twitter.