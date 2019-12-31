Украина

Болельщики "горняков" выбрали лучшее взятие ворот уходящего года.

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко стал автором лучшего гола своей команды в 2019 году по версии болельщиков.

В матче 1/8 финала Кубка Украины против киевского Динамо украинец сравнял счет в компенсированное время второго тайма.

Хоть этот гол не помог "горнякам" пройти в следующий этап турнира, менее важным для команды Луиша Каштру он от этого не стал.

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