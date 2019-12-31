Украина 31 декабря 2019, 12:58 Степаненко — автор лучшего гола Шахтера в 2019 году Болельщики "горняков" выбрали лучшее взятие ворот уходящего года. Тарас Степаненко, Getty Images 31 декабря 2019, 12:58 Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко стал автором лучшего гола своей команды в 2019 году по версии болельщиков. В матче 1/8 финала Кубка Украины против киевского Динамо украинец сравнял счет в компенсированное время второго тайма. Посмотреть эту публикацию в Instagram 🔥 Дамы и господа, лучший гол «Шахтера» в 2019 году по версии болельщиков! ⚽ ⠀ 🚨 @tarasstepanenko 🆚 «Динамо» на НСК «Олимпийский» ⚡ ⠀ 🔥 Ladies and gentlemen, here is #Shakhtar’s best goal in 2019 according to fans! ⚽ ⠀ 🚨 @tarasstepanenko 🆚 Dynamo at the NSC Olimpiyskiy ⚡ ⠀ 🔥 Пані та панове, найкращий гол «Шахтаря» #2019 року за версією вболівальників! ⚽ ⠀ 🚨 @tarasstepanenko 🆚 «Динамо» на НСК «Олімпійський» ⚡ Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar) 31 Дек 2019 в 2:06 PST Хоть этот гол не помог "горнякам" пройти в следующий этап турнира, менее важным для команды Луиша Каштру он от этого не стал. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Люди Тарас Степаненко Команды Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте