Украина

Вингер покинул белорусский клуб.

Полузащитник Артем Дудик покинул Слуцк и вернулся в Шахтера, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Арендное соглашение украинского вингера с "бело-синими" подошел к концу и он вернулся в расположение "горянков".

Дудик присоединился к Слуцку в марте 2019 года на правах аренды. В составе белорусского клуба. 23-летний игрок провел 29 поединков, отличившись четырьмя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Витория Гимараэш не будет продлевать аренду защитника Шахтера Валерия Бондаренко.

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