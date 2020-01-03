Клуб и игроки прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
ИГРОКИ КОЛОСА, ФОТО ФК КОЛОС
03 января 2020, 20:47
Колос расстался с четырьмя игроками, расторгнув контракты по соглашению обеих сторон, сообщает официальный сайт Колоса.
Новый клуб будут искать Джемал Кизилатеш, Вячеслав Рябов, Владислав Охрончук и Владислав Нехтий.
Колос по итогам первой части сезона расположился на седьмом месте и имеет в своем активе 20 баллов.
Напомним, что последним входящим трансфером ковалевцев был Арни Вильхамссон.