Колос расстался с четырьмя игроками, расторгнув контракты по соглашению обеих сторон, сообщает официальный сайт Колоса.

Новый клуб будут искать Джемал Кизилатеш, Вячеслав Рябов, Владислав Охрончук и Владислав Нехтий.

Колос по итогам первой части сезона расположился на седьмом месте  и имеет в своем активе 20 баллов.

Напомним, что последним входящим трансфером ковалевцев был Арни Вильхамссон.