Болельщики избрали лучший гол ковалевского клуба в осенний период сезона.
Евгений Морозко, фото ФК Колос
28 декабря 2019, 16:16
Некоторое время назад Колос запустил голосование за лучший забитый мяч игроками команды в первой части сезона.
В конкурсе приняли участие восемь мячей, которые забили восемь разных футболистов. Победителем стел Евгений Морозко.
Вингер в последний день лета отметился точным ударом слету в ворота Днепр-1. За него проголосовали 24,29% респондентов. На втором месте гол Павла Ориховского (17,51%), а третье занял капитан Виталий Гавриш (16,38%).
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