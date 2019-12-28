Украина

Болельщики избрали лучший гол ковалевского клуба в осенний период сезона.

Некоторое время назад Колос запустил голосование за лучший забитый мяч игроками команды в первой части сезона.

В конкурсе приняли участие восемь мячей, которые забили восемь разных футболистов. Победителем стел Евгений Морозко.

Вингер в последний день лета отметился точным ударом слету в ворота Днепр-1. За него проголосовали 24,29% респондентов. На втором месте гол Павла Ориховского (17,51%), а третье занял капитан Виталий Гавриш (16,38%).