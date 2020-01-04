Украина

Вингер киевского Динамо Беньямин Вербич занял высокое место в голосовании за лучшего футболиста страны.

Словенское издание Ekipa24 определило пятерку лучших футболистов Словении в завершившемся 2019 году.

Первое место занял форвард Аталнты Йосип Иличич, который прервал серию побед голкипера Атлетико Яна Облака. Сам Облак занял второй место.

Победитель этой награды в 2009, 2011 и 2013 года Самир Ханданович стал третьим.

А вот замкнули пятерку два игрока, связанных с киевским Динамо. Игрок вице-чемпионов Украины Беньямин Вербич стал пятым, а Андраж Шпорар, которым Динамо интересуется, оказался на четвертом месте.