Официальный сайт киевского Динамо сообщил, что левый защитник Сидклей перебрался в Коринтианс на правах аренды.

При этом, соглашение рассчитано до конца 2020 года.

26-летний защитник перешел в Динамо в июле 2018 года, но за полтора сезона так и не смог стать основным игроком киевлян. На его счету 23 матча во всех турнирах: 17 в чемпионате Украины, 1 в розыгрыше национального Кубка и 5 в Лиге Европы, также на его счету один мяч.

В нынешнем сезоне не сыграл ни одного матча.

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