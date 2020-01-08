Украина

Защитник Яблонца Андрей Цуриков перебрался в Днепр-1.

Официальный сайт СК Днепр-1 сообщил о подписании контракта с украинским защитником Андреем Цуриковым.

27-летний футболист подписал контракт с на три года.

С 2016 по 2019 годы Цуриков выступал за Александрию, за которую в УПЛ провел 70 матчей и забил 4 гола, также сыграл в Кубке Украины 2 матча и в Лиге Европы 5 встреч.

Прошлым летом Андрей Цуриков заключил контракт с чешским клубом Яблонец, но из-за травмы так и не провел ни одного официального матча за этот клуб.

Ранее Днепр-1 подписал контракт с Александром Сватком и Алексеем Хобленко.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.