Защитник Яблонца Андрей Цуриков перебрался в Днепр-1.
Андрей Цуриков
08 января 2020, 17:45
Официальный сайт СК Днепр-1 сообщил о подписании контракта с украинским защитником Андреем Цуриковым.
27-летний футболист подписал контракт с на три года.
С 2016 по 2019 годы Цуриков выступал за Александрию, за которую в УПЛ провел 70 матчей и забил 4 гола, также сыграл в Кубке Украины 2 матча и в Лиге Европы 5 встреч.
Прошлым летом Андрей Цуриков заключил контракт с чешским клубом Яблонец, но из-за травмы так и не провел ни одного официального матча за этот клуб.
Ранее Днепр-1 подписал контракт с Александром Сватком и Алексеем Хобленко.
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