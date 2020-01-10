Украина

Защитники Александр Мигунов и Андрей Сахневич больше не будут выступать за Колос.

Официальный сайт ковалевского Колоса сообщает, что команда рассталась с двумя фланговыми защитниками.

Александр Мигунов присоединился к команде зимой прошлого года, а в нынешнем сезоне провел шесть матчей.

Андрей Сахневич стал игроком Колоса в уже далеком 2017 году и за это время провел 59 матчей, но в УПЛ провел только пять матчей.

Напомним, что ранее Колос покинули еще четыре футболиста.

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