Украина

Капитан Десны поделился ожиданиями от второй части сезона.

Десна вышла из отпуска и начала подготовку ко второй части сезона без Артема Фаворова, который перебрался в Академию Пушкаша.

"Время покажет, правильным ли было решение переходить", — рассказывает брат Артема Денис пресс-службе клуба. "Прочитал несколько комментариев: Осталось избавиться от второго Фаворова и можно бороться за 3 место. Думаю, для Артема это плюс, для команды — минус. Пришли новые люди. Посмотрим смогут ли они заменить брата".

Также команду покинул Андрей Богданов. В связи с этим Фаворов, который часто играл в опорной зоне, а не на родной позиции правого защитника, может полностью переквалифицироваться в центрхава.

"Еще ничего не обсуждали с тренерским штабом. Для нашей команды уход Андрея — потеря. Поэтому посмотрим. Главное — приносить пользу Десне, а на какой позиции — это второстепенное. Далее у нас сборы, игры, поэтому тренерский штаб решит эту проблему".

Рассказал капитан черниговского клуба о том, как провел отпуск.

"Отлично отдохнул. Летал в теплые страны. Остальное время провел в Чернигове. Понемногу готовились к сборам — предварительная подготовка. Думаю все немного грустили по футболу. Будем работать".

"Задача на вторую часть сезона — достойно выступить в первой шестерке. Да, задачу руководства выйти в ТОП-6 мы выполнили. Но когда выполняешь одно задание, появляется желание достичь максимального результата ... Будем стараться "выжать" из себя максимум".

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