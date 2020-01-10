Украина

Луганский клуб не рассчитывает в ближайшее время на нескольких футболистов команды.

Урата так и не пригодился Заре

Урата так и не пригодился Заре

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал, кто из игроков команды может покинуть её в ближайшее время.

"Будут те футболисты, которые уйдут. Причина – непопадание в состав. Я сейчас их перечислю. Да, агенты кому-то ищут варианты, кому-то уже практически нашли. Мы возражать не будем", — сообщает пресс-служба Зари.

"Я думаю это будет Дима Литвин. В аренду, скорее всего, уйдут от нас Тимофей Сухарь и Егор Шалфеев. И наш Владислав Емец находится сейчас в аренде (в Авангарде), но думаю, перейдет в клуб Премьер-лиги. Ищем мы команды и договариваемся об условиях для Матеуса и Ураты".

Бразилец Матеус и японец Урата ни разу в этом сезоне не попадали в заявку команды на матчи всех турниров.

Также Рафаилов рассказал о том, кого Заря собирается подписать зимой.

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