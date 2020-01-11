Украина

Бразильский форвард на постоянной основе перешел в братиславский Слован.

Как сообщил генеральный директор Зари Сергей Рафаилов, луганский клуб принял решение отпустить бразильца Рафаэля Ратао в братиславский Слован.

"Да, он теперь полноправный игрок Слована. Он упорно хотел остаться в том клубе. А бразильцы – это такие люди, которые легко поддаются факторам извне. Мы пошли навстречу игроку и теперь он играет за Слован".

Ранее игрок перешел в словацкий клуб на правах аренды, но в нынешнее трансферное окно стал полноценным игроком братиславцев.

Также Рафаилов рассказал о возможном усилении команды и о том, кто, скорее всего, покинет клуб.