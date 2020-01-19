Украина

Football.ua — о том, кому стоит покинуть Александрию уже в это трансферное окно.

Александрия не столь убедительно проходила турнирную дистанцию из-за Лиги Европы, но теперь подопечные Шарана не обременены несколькими турнирами, а потому под оставшуюся часть сезона нужен боеспособный коллектив, который готов бороться за максимальные задачи. Однако на сборы у александрийцев отправятся порядка тридцати человек, а некоторые из них должны будут остаться вне обоймы.

Мы составили список из пяти игроков, которым стоит уйти из Александрии в трансферное окно по разным причинам.

Павел Пашаев

Павел Пашаев уже достаточно долго находится в Александрии, но, кажется, его время в команде постепенно подходит к концу. Защитник не самым надежным образом выступал в Лиге Европы, да и периодически отмечался не лучшими играми в национальном первенстве Украины.

Владимир Шаран имеет в своем распоряжении также Мирошниченко, который после аренды Вантуха, вероятно, вернется на родной правый фланг. Также на той позиции может сыграть Лучкевич и молодой Бабогло. Еще и прибудет Мишенко, который играет на фланге полузащиты, но также может сыграть справа в обороне.

Евгений Протасов

Евгений Протасов в какой-то отрезок своей карьеры радовал взрывным дриблингом и отличными скоростными данными, но после серии неудачных поединков Владимир Шаран стал куда меньше доверять молодым исполнителям. Даже при существенной ротации состава Протасов редко попадал в стартовый состав.

Не будем говорить о полноценном трансфере. Евгению однозначно нужна аренда, где он сможет получать постоянную игровую практику. Сказать, что у Шарана огромный выбор вингеров довольно сложно, а потому Протасову нужно просто доказать свою состоятельность, чтобы вернуться в команду сильнее и побороться за место в старте — потенциал есть.

Алексей Довгий

Алексей Довгий в этом сезоне не очень часто появлялся на поле, а целый матч в исполнении опытного полузащитника и вовсе редкость. Алексей уже просто не в той форме, чтобы показывать стабильные выступления на постоянной основе, а потому ему стоит поискать команду слабее, где на него будут больше полагаться.

Многим командам УПЛ может пригодиться такой опытный игрок, а также слабо верится, что Довгий сможет конкурировать с Ковальцом, Гречишкиным и Банадой. Роль же опытного игрока в раздевалке легко выполняет капитан Андрей Запорожан.



Кирилл Дрышлюк

Полузащитнику всего лишь 20 лет, но тут мы будем говорить о смене клуба на постоянной основе. Дрышлюк так и не появлялся на поле в футболке Александрии в этом сезоне. Говоря о Кирилле нужно понимать, что он часть той сборной Украины, который стала чемпионом мира в возрасте до двадцати лет.

Дрышлюк ранее выступал за Зирку еще в совсем юном возрасте, где ему доверяли, а вот сейчас у него полное отсутствие игровой практики. Полузащитнику всего 20, а потому у него еще есть все шансы, чтобы по-новому зажечь свою звезду. Кириллу нужно перейти в команду, где на него будут полагаться.

Тимур Стецьков

Стецьков очень неплохо показывал себя в тех матчах, в которых выходил на поле. Тимур хорошо готов физически, довольно успешен при единоборствах и имеет плотный удар. При правильном тренере и при условии улучшения тактических знаний защитник может совершить существенный прогресс.

Как мы уже упоминали в ситуации с Пашаевым, в команду пришел Вантух, который должен занять место в основе слева, а потому у Стецькова теперь еще больше конкурентов место в составе. Левый защитник — довольно дефицитная позиция, а потому с поиском команды у молодого украинца не должно быть проблем.