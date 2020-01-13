Украина

Президент полтавского клуба Роман Черняк рассказал, что клуб расстался с несколькими игроками.

В интервью Кременчугской газете представитель руководства полтавской Ворсклы рассказал, что клуб расстался с некоторыми футболистами.

Назвал Роман Черняк только два имени — нападающий Юрий Коломоец и защитник Зураб Очигава — хотя добавил, что были "еще несколько игроков".

Коломоец выступал за Ворсклу с 1 января 2016 года, на полгода уезжая в Венгрию. Очигава перебрался в клуб только в этом сезоне, но не сумел стать игроком основного состава.

Отметим, что Ворскла уже подписала форварда Руслана Степанюка, который должен стать заменой Коломойцу.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.