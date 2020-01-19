Украина

Игрок киевлян поделился впечатлениями от первых дней на тренировочном сборе.

Защитник Динамо Виталий Миколенко рассказал о начале зимнего сбора и о своем физической форме.

"Я не знаю футболистов, которые любили бы сборы после отпуска. В последние два дня нам дали большую паузу, а вот в первую неделю была усталость после упражнений.

Самыми тяжелыми, наверное, являются первые дни, когда мы проходим через большую нагрузку, через тесты, которые проверяют твою готовность. Много устаешь.

В Киеве мы мало работали с мячами, нам дали почувствовать игровой снаряд, когда мы прилетели в Турцию. И поле здесь, на мой взгляд, идеальное для работы с мячом.

Через игры также набираются физические кондиции. Сначала будем получать меньше игрового времени, а ко второму сбору уже наберем форму, чтобы играть все 90 минут.

Мне кажется, конкуренция сейчас важна в любом виде спорта и в любой профессии. Чувствуется она в том, что если ты плохо выполнишь упражнение или плохо сыграешь, то есть человек, который может тебя заменить. Думаю, для тренера это очень важно.

Вес у меня не так легко уменьшается и увеличивается, так что насчет этого не могу сказать. А вот что касается аппетита, то когда в течение дня проводим две тренировки, то на ужине очень хочется вкусно поесть. Здесь, в Турции, есть прекрасные условия – и в плане кухни, и полей, и проживания", – рассказал Миколенко в интервью официальному сайту клуба.

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