Украина

Игрок прокомментировал работу киевлян на первом сборе

Защитник Динамо Александр Караваев рассказал о начале работы команды на тренировочном сборе в Турции.

"В первые дни работали над тактикой. Выполняли неигровые упражнения: отрабатывали отборы и выход из обороны. Далее выполняли тактические игровые упражнения.

Хорошие нагрузки. Еще в Киеве провели беговую работу, здесь мы ее тоже продолжаем, работаем с мячами. Мы развиваем скоростную и общую выносливость, чтобы выдерживать ритм игры. Это то, что нам нужно, мы закладываем фундамент. Мы много бегаем, плюс, работаем с мячом.

Все футболисты всегда говорят, что сборы самая нелюбимая часть работы, так как проходят первые тренировки и очень тяжелые, много бега, черновой работы. Но через месяц мы наберем нужные кондиции и физически будем готовы сыграть весь матч и даже больше без проблем. Но нужно немного потерпеть, без этого никуда не деться. Мы выполняем то, что от нас требуют. Можно сказать, что терпим там, где трудно.

В принципе, на сборах во всех командах, где я был, примерно одни и те же задачи, просто у каждого тренера свое видение футбола. В начале сборов кто-то меньше, кто-то больше бегает. Беговая работа – необходимая часть, которая закладывает фундамент выносливости. А тактические упражнения, требования в игре, конечно же, у каждого тренера разные, так как каждый тренер по-своему видит игру.

Не хочется вспоминать негативные моменты. Нужно пережить, проанализировать, постараться взять лучшее и двигаться дальше. Потому что если зацикливаться на своих старых ошибках, то прогресса не будет, а будет только хуже. Нужно выходить на поле и доказывать свой класс победами", – рассказал Караваев в интервью официальному сайту клуба.

Напомним, в начале этой недели Динамо отправилось на первый сбор без Бенито, Беседина и Жерсона.

Желаете узнавать главные новости о Динамо первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram, посвященный клубу!