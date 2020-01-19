Украина

"Львиное дерби" во время зимних сборов ПФК Львов не состоится.

Запланированный на 3 февраля контрольный поединок против болгарского Левски на сборах в Турции не состоится — сообщил официальный сайт ПФК Львов.

Вместо этого в тот же день "сине-золотые львы" сыграют с сербской Войводины. Запланированные на 5 февраля поединок против сербского Графичара и на 9 февраля встреча со словенской Мурой остаются в силе.

Также Львов планирует провести спарринги 7 и 11 февраля, однако соперники пока неизвестны.

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