"Львиное дерби" во время зимних сборов ПФК Львов не состоится.
Фото ПФК Львов
19 января 2020, 15:13
Запланированный на 3 февраля контрольный поединок против болгарского Левски на сборах в Турции не состоится — сообщил официальный сайт ПФК Львов.
Вместо этого в тот же день "сине-золотые львы" сыграют с сербской Войводины. Запланированные на 5 февраля поединок против сербского Графичара и на 9 февраля встреча со словенской Мурой остаются в силе.
Также Львов планирует провести спарринги 7 и 11 февраля, однако соперники пока неизвестны.
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