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Football.ua анализирует первый матч киевского Динамо на тренировочном сборе в Турции.

Динамо стартовало на сборе в Турции против наиболее интересного, как по мне, соперника из того списка, что клубная пресс-служба представила общественности — варшавской Легией. Для справки, на зимний перерыв в чемпионате Польши Легия ушла в единоличных лидерах.

Поединок киевлян с Легией припал на пятый день подготовки команды в Турции. Считается, что именно на первом зимнем сборе футболисты Динамо находятся под серьезными нагрузками, а значит особо обращать внимание на качество игры и на результат не нужно. Тезис про упор на физику подтверждает и Георгий Цитаишвили в послематчевом комментарии клубной пресс-службе.

"Не сказал бы, что чувствую себя отлично с мячом и даже физически, но еще есть время на то, чтобы привести себя в порядок. В первую очередь, важно набрать физическую форму. На тренировках мы уже приступили к работе с мячом, будем прибавлять и в этом аспекте каждый день", — отметил молодой полузащитник.

Однако давайте же попробуем разобраться, что мы увидели в первом матче Динамо под руководством Алексея Михайличенко на сборе в Турции.

1. Тренерский штаб Динамо предоставил 22-м футболистам по 45 минут игрового времени. Таким образом, “бело-синие” провели по тайму разными составами. Отметим, что в матче не приняли участие Виктор Цыганков и Денис Попов. Последний, к слову, занимался беговой работой с тренером по физподготовке за пределами поля, а вот у Цыганкова, как сообщила после матча пресс-служба Динамо, воспаления мышц. Также на поле не появились Никита Бурда, Константин Вивчаренко и Александр Сирота.

Динамо вышло в тактическом сочетании 4-3-3. Все это выглядело следующим образом (в скобках футболисты, которые вышли на второй тайм).

Главное внимание здесь заслуживают Владимир Шепелев и Виталий Буяльский — во втором тайме. Их позиция на футбольном поле была где-то между ярко выраженным опорником и атакующим полузащитником. При выходе команды из обороны через пас Шепелев и Буяльский опускались на одну линию с Сергеем Сидорчуком и Александром Андриевским соответственно.

Шепелев через несколько мгновений поднимется выше.

При переходе в атаку эти футболисты доставляли мяч уже в финальную треть поля, поднимаясь выше. К слову, и гол Динамо — это заслуга Шепелева, который протащил мяч несколько десятков метров и вывел на ударную позицию Георгия Цитаишвили. Таким образом, охарактеризовать Шепелева и Буяльского можно как полузащитники box-to-box.

2. Легия предстала перед Динамо командой, которая пытается использовать высокий блок. В этом контексте интереснее было бы увидеть вчерашний матч где-то под конец сборов. Возможно, для киевлян это был бы неплохой соперник, чтобы отработать выход из обороны в атаку под давлением соперника, учитывая то, что в УПЛ высокий прессинг против Динамо — это большая редкость. Но тем не менее.

Первых 15-20 минут Легия вынудила Динамо играть вторым номером. Польский клуб несколько раз использовал высокий прессинг, заставляя соперника либо отдавать мяч непосредственно на подступах к воротам, либо выбивать его за пределы поля. По моим наблюдениям, Динамо задумалось о позиционной атаке где-то на минуте 20-й или около того...

3. …о позиционной атаке. Это, как вы могли прочесть в моих предыдущих текстах, одна из главных проблем Динамо. Ну и надеяться, что в первом контрольном матче что-то изменится, было бы наивно. Подопечные Алексея Михайличенко несколько раз пытались подолгу контролировать мяч и вывести кого-то на ударную позицию, но безуспешно. Главное наблюдение в плане позиционки — это смещения крайних полузащитников в центр. К слову, этот ход появился в атаке Динамо именно после прихода Михайличенко. Речь, например, о том, что во время продолжительных атак команды Беньямина Вербича можно увидеть на правом полуфланге или же на позиции поднападающего.

Это же касается и Георгия Цитаишвили, который своими смещениями перегружал центральную ось и, таким образом, оставлял фланг для крайнего защитника.

4. В зимнее межсезонье Динамо осталось лишь с двумя форвардами — Франом Солем и Назарием Русиным, который вернулся из аренды. Оба провели в отчетной игре по 45 минут. И оба столкнулись с одной и той же проблемой. На подступах к штрафной площади и непосредственно перед воротами соперника Соль и Русин провели свое игровое время без мяча. Центральные полузащитники их попросту не обслуживали передачами. Да, где-то опуститься ниже, в глубину, и "обстучаться" с партнерами, это пожалуйста. Пока что единственный способ доставки мяча нападающим — фланговая передача. Как правило, в отчетной игре после навесов с флангов мяч к форвардам не доходил.

И Соль, и Русин в этом поединке больше отвлекали защитников своими рывками. В моменте с голом испанец отвлек на себя одного из центрбеков Легии, позволив Шепелеву отдать идеальный пас на партнера в свободную зону. Русин в похожей манере "расчищал" дорогу Миккелю Дуэлунду, когда тот протащил мяч и пробил в нижний угол.

5. Во вчерашнем матче за первую команду Динамо дебютировало два футболиста — зимний новичок Ибрагим Каргбо и игрок академии Илья Забарный.

Каргбо вышел на позиции левого полузащитника и, кроме силовой борьбы, так ничем и не запомнился. Да, был еще ну уж совсем невнятный удар из-за пределов штрафной площадки. Также тренерский штаб Динамо, видимо, дал установку Георгию Бущану выбивать мяч именно на Каргбо. В одном из таких эпизодов, когда мяч еще не долетел до бельгийца, кто-то из тренерского штаба уже подсказывал остальным футболистам репликой: "под него". Возможно, Михайличенко попробует в дальнейшем Ибрагима и на позиции центрального нападающего, учитывая антропометрические данные молодого футболиста. Отчасти это подтвердил и сам тренер уже после матча.

"Мы будем использовать его (Каргбо — прим.) на разных позициях, и то место, на котором он играл сегодня, для него не ново", — сказал Михайличенко.

Илья Забарный — правоногий центральный защитник с ростом 186 сантиметров. Забарный несколько раз был хорош в игре один в один. Также Илья начинал атаки команды, что отметил главный тренер.

"Илья в этом матче действовал достаточно неплохо, был надежен, что и требуется от защитника, а также хорошо начинал атаки. Он выдерживает предложенные нагрузки, радует, что в целом и остальные ребята с ними справляются и готовят себя ко второй части сезона", — отметил Михайличенко.

Следующий матч Динамо на тренировочном сборе в Турции проведет в понедельник, 20-го января. Соперником будет азербайджанский Нефтчи. Начало поединка в 16:00.

Алексей Мацкевич, Football.ua