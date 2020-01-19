Украина

Через несколько дней полузащитник Динамо Виктор Цыганков вновь будет в строю.

В первом контрольном матче на турецком сборе Динамо против Легии полузащитник Виктор Цыганков остался на скамейке запасных из-за миозита — сообщил официальный аккаунт киевлян в Твиттере.

Из-за воспаления мышц Цыганков пропустит несколько дней, а затем присоединится к общей группе.

20 января Динамо сыграет против Нефтчи, а 23 января встретится с Вардаром.

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