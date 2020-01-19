Украина

Наставник киевлян прокомментировал результат первого спарринга команды.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился своим мнение о ничьей с Легией (1:1) в первом товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции.

"Это была нормальная контрольная игра для сборов. Это наш первый спарринг после нескольких дней работы с мячом на фоне нагрузок. Хочу подчеркнуть, что специально мы к нему не готовились. В целом, получился очень хороший спарринг и по движению, и по нагрузке, и по содержанию. Была достаточно интересная игра, мы попробовали новые связки и новые схемы, и в результате увидели то, что хотели получить от этой игры.

Завтра снова будет матч, и снова ребята сыграют по 45 минут. Это нормально для подготовительного периода.

Я очень рад, что Цитаишвили удалось забить. А вообще все ребята очень старались. Конечно, не обошлось без ошибок, но это вполне естественно, ведь, повторюсь, мы всего несколько дней работали с мячом перед первым контрольным матчем.

Также тренер киевлян рассказал о дебюте в составе первой команды защитника Ильи Забарного и нападающего Ибрагима Каргбо.

"Илья в этом матче действовал достаточно неплохо, был надежен, что и требуется от защитника, а также хорошо начинал атаки. Он выдерживает предложенные нагрузки, радует, что в целом и остальные ребята с ними справляются и готовят себя ко второй части сезона. Это же касается и Каргбо, чей дебют вы также сегодня видели. Мы будем использовать его на разных позициях, и то место, на котором он играл сегодня, для него не ново. Для него это был первый опыт выступлений за первую команду Динамо, как и для Ильи, поэтому они не показали все, на что способны. Ребята присматриваются, стараются выполнить командные действия. Повторюсь, это всего лишь первая игра на сборе, и она носит статус контрольной, здесь одинаково важны и результат, и подготовка, а также наигрывание новых связей, взаимодействий и тактических построений", – приводит слова Михайличенко официальный сайт клуба.

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