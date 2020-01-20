Украина

Полузащитник Шахтера Тайсон может покинуть нынешнюю команду зимой.

В ближайшее время Тайсон вместе со своим агентом прибудет в Украину, сообщает Revista Colorada.

По информации источника, у 32-летнего футболиста есть предложения от европейских клубов. Агент и представители "горняков" проведут встречу касательно будущего бразильца.

Ранее Тайсон заявил, что рассчитывает вернуться в Бразилию к дочери.

В текущем сезоне Тайсон провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отличился девятью ассистами.

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