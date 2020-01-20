Украина

Игрок полтавчан поделился информацией о сборах команды.

Защитник Ворсклы Владимир Чеснаков рассказал о начале подготовки полтавского клуба ко второй половине сезона.

"На первом двухнедельном сборе физически будем хорошо работать. Первая тренировка на песке, вторая – на поле. Предупредили, что легко не будет, но будет интересно", – приводит слова Чеснакова официальный сайт клуба.

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