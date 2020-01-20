Украина

Именно по этой причине защитник не полетел на сбор с Шахтером.

Тренерский штаб Шахтера больше не рассчитывает на правого защитника Богдана Бутко. Как стало известно Football.ua, игрок занимается поиском нового клуба.

Именно по этой причине Богдан не был включен в список из 28 игроков на первый сбор команды в турецком Белеке. Не полетел и хавбек Андрей Тотовицкий, но в его случае причины пока не известны.

В нынешнем сезоне 29-летний Бутко не сыграл ни одного матча за Шахтер в Премьер-лиге, проиграв конкуренцию Додо и Сергею Болбату. Контракт Богдана с "горняками" действует еще полтора сезона.

До Шахтера Бутко выступал за Волынь, Мариуполь и пермский Амкар.