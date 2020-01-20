Украина

Форвард отличился голом в спарринге против Нефтчи.

Назарий Русин вышел в основном составе киевского клуба на товарищеский матч против азербайджанского Нефтчи. В середине первого тайма 21-летний футболист забил первый гол после возвращения из луганской Зари в Динамо.

На 19 минуте нападающий подкараулил мяч перед воротами оппонентов и вколотил снаряд в сетку. Голу предшествовала фланговая подача от Александра Караваева и несильный удар Карлоса Де Пены, после которого защитники выбили мяч с линии ворот прямо на Русина.

Отметим, что к середине первого тайма киевляне выигрывают 2:0. На 12 минуте отличился Виталий Миколенко.

Днем ранее подопечные Алексея Михайличенко расписали ничью с польской Легией 1:1.