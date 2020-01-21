Украина

Нападающий "горняков" Владислав Вакула — об адаптации в команде.

Владислав Вакула впервые был вызван на сборы в составе донецкого Шахтера.

"С адаптацией проблем не было. Все ребята хорошо приняли. Поближе пока познакомиться не удалось, но, думаю, все в процессе. Все будет хорошо", – сказал Владислав Вакула в комментарии клубному телеканалу.

Ранее Шахтер объявил состав на первый сбор.

Отметим, что на первом сборе Шахтер запланировал провести три спарринга.

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