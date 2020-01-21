Украина

Команда из Днепра начала подготовку к возобновлению чемпионата.

21 января делегация СК Днепр-1 отправилась в Турцию на первый учебно-тренировочный сбор, передает официальный сайт команды. Дмитрий Михайленко взял в Анталию, где будет базироваться коллектив, 27 игроков. Нашлось место на сборах и всем новичкам клуба.

Полный список футболистов выглядит таким образом.

Вратари: Валерий Юрчук, Андрей Клищук, Мирослав Зновенко.

Защитники: Сергей Логинов, Папа Гуйе, Максим Лопыренок, Александр Сваток, Владимир Адамюк, Владимир Полевой, Владислав Шаповал, Андрей Цуриков.

Полузащитники: Сергей Кравченко, Арсений Батагов, Юрий Вакулко, Александр Снижко, Игорь Когут, Сергей Булеца, Александр Назаренко, Валентин Рубчинский, Франциско Ди Франко, Лукас Тейлор, Гриффин Сабатини, Александр Беляев.

Нападающие: Владислав Супряга, Алексей Хобленко, Алексей Чичиков, Дмитрий Коркишко.

Известно, что днепряне проведут на первом сборе четыре контрольных поединка.