Украина

Андрей присоединился к черниговцам на постоянной основе.

Экс-полузащитник Шахтера Андрей Тотовицкий продолжит карьеру в черниговской Десне, подтвердил главный тренер команды Александр Рябоконь в комментарии Футбол News.

При этом Андрей, как и экс-игрок Карпат Алексей Гуцуляк, подписал полноценное, а не арендное соглашение с черниговцами.

В последний раз Тотовицкий выходил на поле еще в марте прошлого года. В нынешнем сезоне он не играл ни за первую, ни за резервную команду Шахтера.

Также этой зимой должен покинуть Шахтер и защитник Богдан Бутко, который тоже не полетел с "горняками" на сбор в Турцию.