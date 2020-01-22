Исход игроков из Карпат продолжается: "зелено-белые" объявили о расторжении контракта с вратарем Романом Пидкивкой по обоюдному согласию сторон.

Пидкивка – воспитанник Карпат. Он дебютировал в Премьер-лиге в 2013 году. Всего на счету Романа 57 матчей за "львов" в чемпионате Украины, в которых он пропустил 82 гола.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Зелено-білі» за взаємної згоди з голкіпером Романом Підківкою @romapidkivka_official припинили дію контракту футболіста. ⠀ Вихованець «Карпат» дебютував у Прем'єр-лізі у 2013 році, загалом провівши в елітному дивізіоні за львівський клуб 57 матчів (82 пропущених м’ячі). ⠀ ФК «Карпати» висловлює подяку Роману за співпрацю і бажає успіхів у подальшій кар’єрі. ⠀ #fckl #новини_карпат

Публикация от FC Karpaty Lviv (@fckarpaty)

Вчера Карпаты покинули пятеро игроков: Алексей Гуцуляк ушел в Десну, а Назар Вербный, Александр Кучер, Сергей Вакуленко и Алексей Ковтун стали свободными агентами.

Еще раньше этой зимой из Карпат ушли Кристиан Понде, Франциско Ди Франко и Мелвин Лоренцен.