Украина

Президент Динамо недоволен чиновниками украинского футбола из-за попыток внести изменения в регламент.

Украинская ассоциация футбола и УПЛ выразили инициативу изменить регламент сезона 2019/20, отправив команды в отпуске раньше, чем было запланировано. Организации хотят изменить календарь матчей клубов, чтобы игроки раньше отправились в сборную. Игорь Суркис прокомментировал происходящее.

"Прежде всего, это не делается в таком виде, как нам было предложено Ассоциацией футбола и Премьер-лигой. Я считаю, что профессиональным был бы подход, когда главный тренер сборной собрал бы своих коллег — главных тренеров клубов — и обсудил бы с ними этот вопрос.

Моя позиция по этому поводу однозначная: нельзя менять правила игры по ходу чемпионата! То, что сейчас инициируется УАФ и УПЛ, это методы наперсточников. Ничем другим объяснить подобные подходы и методы невозможно.

А если Шахтер дойдет до финала Лиги Европы, то что тогда делать? От выступлений Шахтера сейчас зависит, с каким коэффициентом Украина войдет в еврокубковый сезон летом — и как с этим быть? Как им менять свое расписание?

Футбольный клуб Динамо всегда уважал и ценил интересы национальной сборной Украины. Мы готовы идти навстречу тренерскому штабу, готовы отпустить в расположение сборной игроков пораньше, если последние туры для нас уже ничего не будут решать. Но при этом мы категорически против подобных подходов и методов. Регламент должен неукоснительно соблюдаться!", — приводит слова Игоря Суркиса официальный сайт киевлян.

Напомним, что сборная Украины начнет свой путь на чемпионате Европы 14 июня поединком против Нидерландов.