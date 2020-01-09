Украина

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал трансферную политику Динамо.

Агент новичков Динамо Бенито и Ибраимы Каргбо Дмитрий Селюк считает, что президент Динамо Игорь Суркис выбрал трансферную стратегию, которой следуют Псж, Аякс и РБ Зальцбург.

"Приход легионеров не означает отказа от воспитания украинских талантов, – цитирует Селюка журнал Футбол. – Это путь, по которому идут ПСЖ, Аякс, РБ Зальцбург: у них масса молодых игроков на минимальных контрактах, и с каждого трансфера клуб получает как минимум платежи солидарности".

"Наличие в составе только украинских молодых игроков — это неправильно. С экономической точки зрения продавать африканцев в команды из Евросоюза проще, они для ЕС не легионеры. В Динамо это осознают, поэтому приглашают молодых легионеров с перспективой. Клубу надо зарабатывать, а не только тратить деньги Суркиса".

Ранее сообщалось, что один из легионеров Динамо Сидклей перебрался в Коринтианс.

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