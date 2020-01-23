Украина

Нападающий пропустит как минимум три недели.

Ярослав Деда вряд ли присоединится к Карпатам на тренировочном сборе в Турции. Он как минимум три недели будет восстанавливаться после полученной на тренировке травмы, сообщил официальный сайт "львов".

В нынешнем сезоне Деда сыграл шесть матчей за Карпаты (два в основе), но результативными действиями пока не отметился.

Во второй части сезона шансы Ярослава заиграть в первой команде будут выше, учитывая массовый исход игроков из клуба: только в этом месяце Карпаты покинули восемь футболистов.

Травма Деды – не единственная неприятная новость для фанатов Карпат. Сегодня горсовет Львова отказал клубу в долгосрочной аренде стадиона Украина. Как результат, Карпаты и вовсе допускают, что 2020 год может стать последним в истории клуба.