Украина

Датчанин рассказал о подготовке ко второй части сезона.

Полузащитник Миккель Дуэлунд поделился впечатлениями о работе с Динамо на тренировочном сборе и рассказал о задачах команды на вторую половину сезона.

"У меня все в порядке. Я счастлив снова играть в футбол. Думаю, сейчас мы находимся в прекрасном месте. Уже провели четыре контрольных игры и много тренируемся. Считаю, что это хорошо для нас, ведь во время предсезонной подготовки нужно поработать, к тому же, мы должны добавить в играх.

Сейчас мы много тренируемся каждый день, имеем по две тренировки в день или же тренировку и контрольный матч. Поэтому провести на поле даже эти 45 минут – пока достаточно сложно. Тренерский штаб сейчас испытывает различные игровые сочетания, и это очень хорошо, особенно для меня, поскольку я много пропустил и должен снова почувствовать своих одноклубников.

Результаты контрольных игр сейчас могут быть не такими, как нам хотелось бы, но на данный момент это не самое важное. На первом месте сейчас – работа и налаживание игровых связей.

Я – такой футболист, который любит забивать и участвовать в голевых атаках. Поэтому когда ты не играешь, этого не хватает. Отличиться голом – очень приятно, даже в товарищеской игре.

Мы говорили в команде об амбициях на вторую часть сезона. Думаю, сейчас самое важное – сократить дистанцию между нами и Шахтером в чемпионате. Также нашей задачей является выиграть Кубок Украины. Мы выбили "горняков" на стадии 1/4 финала и должны завоевать этот трофей", – рассказал Дуэлунд в интервью официальному сайту клуба.

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