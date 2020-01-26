Украина

Ковалевцы не смогли обыграть представителя Косово.

Колос в рамках товарищеского поединка противостоял Приштине. Команда Костышина открыла счет на 6-й минуте усилиями Смирного.

Однако соперник довольно быстро восстановил паритет. До конца встречи счет больше не менялся.

Колос – Приштина 1:1

Голы: Смирный, 6 – автогол, 17

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Колос (1-й тайм): Волынець — Зозуля, Петров (Гавриш), ИНП, Емец — Ориховський, Задоя — Смирный, Антюх, Ильин — Бондаренко

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Колос (2-й тайм): Яшков — Ефремов (Антюх), Максименко, Парамонов, Гавриш, Черноморец — ИНП, Соловейчикс, Сорокин, Морозко — Волков

Напомним, что в предыдущем матче Колос вырвал победу против румынской Астры.

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