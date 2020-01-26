Украина

Полузащитник Шахтера Алан Патрик — о матче с Войводиной.

Шахтер не смог обыграть Войводину в товарищеском матче.

"Очень счастлив, что забил гол и смог помочь команде. Конечно, в товарищеских матчах результат не так важен. Нам сейчас нужно хорошо подготовиться физически после длительного перерыва. Уверен, с каждой игрой мы будем улучшать форму и подойдем к началу чемпионата полностью готовыми".

"Всегда сложно противостоять крепким командам. Зачастую их игроки очень агрессивны и сильны физически. Важно действовать осторожно, постараться избежать травм, особенно это касается товарищеских поединков".

"Мы еще далеки от идеала. Но, как я говорил ранее, с каждой тренировкой, с каждой игрой набираем кондиции. Думаю, к первым официальным матчам наберем нужную форму", — приводит слова Алана Патрика официальный сайт Шахтера.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер – Войводина.

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