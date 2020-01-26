Украина

Гол Алана Патрика принес чемпиону Украины ничейный результат в контрольном матче.

Шахтер во втором поединке в рамках сборов в турецком Белеке противостоял сербской Войводине и сыграл вничью.

Луиш Каштру решил сперва проверить молодых игроков и ближайший резерв, а уже на исходе часа игры появилась основная обойма футболистов.

Однако Шахтер умудрился пропустить — Шевченко справился с ударом оппонента, но мяч попал в Болбата, а уже от него отлетел в ворота.

Тем не менее, "горняки" быстро смогли отыграться благодаря точному ударом Алана Патрика из-за пределов штрафной площади. Больше забитыми мячами команды не порадовали.

Шахтер - Войводина 1:1

Голы: Алан Патрик, 81 — Болбат, 78 (автогол)

Шахтер: Трубин (Шевченко, 46) — Кирюханцев (Болбат, 62), Муравский (Кривцов, 62), Хочолава (Матвиенко, 62), Сиприано (Исмаили, 62) - Коваленко (Степаненко, 62), Маркос Антонио (Алан Патрик, 62) — Веллингтон Нем (Вакула, 37, Марлос, 62)), Мудрик (Дентиньо, 37, Тайсон, 62)), Коноплянка (Тете, 62) — Фернандо (Сикан, 37, Мораес, 62))

Напомним, что в первом поединке сборов дончане минимально обыграл польский Лех.