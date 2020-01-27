Украина

"Олимпийцы" минимально одолели словацкий Спартак в спарринге.

В товарищеском матче на сборах между собой играли Спартак Трнава и Олимпик.

Победу в поединке добыл украинский клуб, благодаря голу Захеди Шахаба на 30-й минуте игры.

Обзор матча:

Спартак Трнава - Олимпик 0:1

Гол: Шахаб, 30

Олимпик: Альими (Чекотун, 45) — Ксенз (Имери, 60), Гришко (Лукьянчук, 60), Зотько (Снурницын, 60), Пасич — Цымбалюк (Вербный, 70), Романовский (Завийский, 60), Кравчук (Политыло, 60) — Чогадзе (Тейшейра, 60), Балашов (Кравченко, 60) — Шахаб (Матар, 60).

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