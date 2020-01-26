Украина

Гол Шахаба принес дончанам победу в товарищеском матче.

Олимпик в рамках контрольного матча играл против Спартака из Трнавы. Счет в матче был открыт на исходе получаса усилиями Шахаба.

За оставшееся время ни одна из команд так и не смогла отметиться забитыми голами. Дончане владели игровой инициативой, а соперник периодически грубо нарушал правила.

Спартак Трнава - Олимпик 0:1

Гол: Шахаб, 30

Олимпик: Альими (Чекотун, 45) — Ксенз (Имери, 60), Гришко (Лукьянчук, 60), Зотько (Снурницын, 60), Пасич — Цымбалюк (Вербный, 70), Романовский (Завийский, 60), Кравчук (Политыло, 60) — Чогадзе (Тейшейра, 60), Балашов (Кравченко, 60) — Шахаб (Матар, 60)

Напомним, в предыдущем товарищеском поединке дончане обыграли польскую Корону.