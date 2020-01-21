Англия

Защитник имеет шанс вскоре вернуться в родной город.

Главный тренер Шеффилд Юнайтед Крис Уайлдер заявил, что говорил с защитником Манчестер Сити Кайлом Уокером, и как выразил желание завершить карьеру в стане "клинков".

"Кайл — парень из Шеффилда. Я говорил с ним, когда мы ранее играли против Сити, но он сказал, что у него есть еще несколько лет на высшем уровне".

"Он тот, кого я бы взял в команду. Я уверен, что мы сможем найти для него роль, когда он решит покинуть Манчестер".

"Он великолепный игрок, и он уже сказал мне, что хочет закончить блестящую карьеру в Шеффилд Юнайтед", — цитирует Уайлдера Goal.

Ранее экс-полузащитник "горожан" Джек Родвелл пополнил ряды "клинков" на правах свободного агента.